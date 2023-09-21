Лавров и глава МИД Египта обсудили сотрудничество по договору о партнерстве

"В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений. Подтверждена обоюдная заинтересованность в расширении многопланового двустороннего взаимодействия в соответствии с межгосударственным Договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанным в Сочи в октябре 2018 года", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи, прошедшей на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.