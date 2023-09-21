Лавров пошутил про ограничения на передвижение для журналистов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на категорию американских виз, которые получили журналисты, сопровождающие дипломата в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН , сообщает РИА Новости.

«Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров», — сказал глава МИД России представителям СМИ, ожидающим очередную встречу на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Российские журналисты в этот раз получили визы США с припиской об ограничении передвижения в 25 миль (40 км) от центра Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН .

До этого представителям российских СМИ выдавалась журналистская виза типа I. В этот раз американское консульство выдало визу типа C2, которая позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты для транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. Это значит, что представители прессы не смогут, например, посетить для интервью Вашингтон.