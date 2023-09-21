Лавров встретился с главой МАГАТЭ в ГА ООН

«Вы заявили о том, что встретитесь с нами и украинцами. Я думаю, сверить часы важно», — сказал глава ведомства, обращаясь к Гросси.

Ранее Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию в ближайшее время, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Он добавил, что обсудит даты предполагаемого визита с главой МИД России .

15 сентября Гросси заявил, что доверяет России в вопросе торговли ядерным оружием и не верит, что Москва будет продавать его КНДР. Он отметил, что не верит в возможность продажи Россией ядерного оружия или технологий Северной Корее.