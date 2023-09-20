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Небензя заявил о превращении Совбеза ООН в «стендап-шоу» с Зеленским

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал заседание Совета Безопасности с участием президента Украины Владимира Зеленского спектаклем. Постпред также упрекнул западные страны в том, что они трижды продавливали участие Зеленского по видеосвязи, назвав это откровенным пренебрежением ключевого органа всемирной организации.

Небензя заявил о превращении Совбеза ООН в «стендап-шоу» с Зеленским
© globallookpress.com

Для всех очевидно, по крайней мере, для многих, что сегодняшнее заседание не более, чем спектакль. <...> Призываем задуматься, что нарушение председательством практики работы Совета Безопасности чревато издержками для авторитета СБ ООН, который пытаются превратить в сцену для стендап-шоу одного исполнителя, — заявил Небензя.

Постпред РФ подчеркнул, что на протяжении 75 лет существования ООН уже само появление в Совбезе считалось привилегией. По его словам, то же самое касается выступления с высокой трибуны Генассамблеи ООН, вместо которого на прошлой сессии «представитель Киева отделался видеооткрыткой». Дипломат напомнил, как западные делегации в 2022 году утверждали, что Зеленский не может покинуть Украину из-за чрезвычайных обстоятельств, однако он все же совершил визит в США, в ходе которого посетил Вашингтон, но не удостоил личным посещением штаб-квартиру ООН.

Зеленский покинул зал СБ ООН перед выступлением Лаврова

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал выступление Зеленского на Генассамблее ООН позором для международной площадки. Парламентарий поделился соображениями о том, что в последнее время всемирная организация утратила тот смысл, который в нее вкладывался изначально, скатившись до уровня скандалов и дрязг. По его мнению, если не реформировать ООН, она останется «лоббистом курса США». Американцы захватили «фактическую власть» на площадке, в основе создания которой лежал многополярный мир, констатировал народный избранник.

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