Небензя заявил о превращении Совбеза ООН в «стендап-шоу» с Зеленским

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал заседание Совета Безопасности с участием президента Украины Владимира Зеленского спектаклем. Постпред также упрекнул западные страны в том, что они трижды продавливали участие Зеленского по видеосвязи, назвав это откровенным пренебрежением ключевого органа всемирной организации.

Для всех очевидно, по крайней мере, для многих, что сегодняшнее заседание не более, чем спектакль. <...> Призываем задуматься, что нарушение председательством практики работы Совета Безопасности чревато издержками для авторитета СБ ООН, который пытаются превратить в сцену для стендап-шоу одного исполнителя, — заявил Небензя.

Постпред РФ подчеркнул, что на протяжении 75 лет существования ООН уже само появление в Совбезе считалось привилегией. По его словам, то же самое касается выступления с высокой трибуны Генассамблеи ООН, вместо которого на прошлой сессии «представитель Киева отделался видеооткрыткой». Дипломат напомнил, как западные делегации в 2022 году утверждали, что Зеленский не может покинуть Украину из-за чрезвычайных обстоятельств, однако он все же совершил визит в США, в ходе которого посетил Вашингтон, но не удостоил личным посещением штаб-квартиру ООН.