Лавров заявил о росте рисков глобального конфликта

«Растут и риски глобального конфликта. Именно для того, чтобы купировать их, направить события в мирное русло, Россия настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи», — сказал Лавров.

Он уточнил, что имеет ввиду принципы суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, уважение территориальной целостности и право народов на самоопределение. При этом, по словам Лаврова, в настоящее время Запад обращается к этим положениям только в «корыстных» целях, чтобы удовлетворить свои геополитические потребности, тем самым только «расшатывая глобальную стабильность, обостряя и разжигая новые очаги напряженности».