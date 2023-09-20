Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что риски начала нового глобального конфликта растут. Об этом пишет РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на рост напряженности в мире. Он напомнил, что Россия настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН применялись комплексно, а не выборочно.