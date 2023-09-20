Лавров заявил о возрастающих рисках глобального конфликта
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что риски начала нового глобального конфликта растут. Об этом пишет РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на рост напряженности в мире. Он напомнил, что Россия настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН применялись комплексно, а не выборочно.
«Включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения территориальной целостности и права народов на самоопределение», - сказал глава МИД в ходе заседания Совбеза ООН.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что третья мировая война перешла в активную фазу. Он призвал НАТО принять Киев в свои ряды, отмечает «Радиоточка НСН».