Кадыров объяснил свое пребывание в московской больнице

Глава Чечни Рамзан Кадырова сообщил в своем Telegram-канале, что его пребывание в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) было связано не с его здоровьем, а с самочувствием его дяди, Магомеда Кадырова.

Кадыров объяснил, что во время служебной командировки он приезжал в ЦКБ, чтобы навестить родственника, и застал его в хорошем расположении духа.

Также он прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья — Кадыров заявил, что даже в случае его болезни шумихи быть не должно.

Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям

Рамзан Кадыров, глава Чечни