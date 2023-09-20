Кадыров объяснил свое пребывание в московской больнице
Глава Чечни Рамзан Кадырова сообщил в своем Telegram-канале, что его пребывание в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) было связано не с его здоровьем, а с самочувствием его дяди, Магомеда Кадырова.
Кадыров объяснил, что во время служебной командировки он приезжал в ЦКБ, чтобы навестить родственника, и застал его в хорошем расположении духа.
Также он прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья — Кадыров заявил, что даже в случае его болезни шумихи быть не должно.
Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Ранее в Telegram-каналах начали распространяться слухи о болезни чеченского лидера. Первоисточником такой информации стал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. В ответ Кадыров выложил видео с прогулки, заявив, что находится в нормальном состоянии.