В Кремле отреагировали на заявления об этнических чистках в Карабахе

Москва пока не видит оснований для того, чтобы говорить об «этнических чистках» в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Пока нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность», - подчеркнул Песков.

Россия рассчитывает, уточнил пресс-секретарь, что Баку будет соблюдать обещание не бить по гражданским целям. Все права жителей Карабаха должны быть соблюдены, добавил он.

Москва признает, что ситуация в Карабахе сейчас - внутреннее дело Азербайджана, констатировал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь высказался о ситуации на Украине. Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.