В Кремле отреагировали на заявления об этнических чистках в Карабахе

Песков заявил об отсутствии оснований говорить об этнических чистках в Карабахе
Кремль пока не видит оснований для того, чтобы говорить об "этнических чистках" в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.
"Пока нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность", - сказал он.
РФ рассчитывает, что Азербайджан будет соблюдать обещание не бить по гражданским целям, отметил Песков.
"Мы слышим заявления из Баку о том, что целью являются только военные объекты. И что они не работают по гражданским целям. Мы хотим надеяться, что так оно и есть", - сказал представитель Кремля.
Все права жителей Карабаха должны быть соблюдены, добавил он.
РФ признает, что ситуация в Карабахе сейчас - внутреннее дело Азербайджана, заявил Песков.