Песков: ООН должна адаптироваться к новым условиям миропорядка

Песков добавил, что многие страны поддерживают происходящие изменения и считают, что Совбез должен быть «более инклюзивным» во всех сферах, а международные отношения основываться на «взаимном уважении и международном праве, а не правилах, придуманных одной из сторон и нарушаемых, когда ей захочется». Он отметил, что данной позиции, в том числе, придерживаются Россия и Китай, которые рассматривают ее в качестве основы укрепления отношений между государствами во всех областях.