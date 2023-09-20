Песков: ООН должна адаптироваться к новым условиям миропорядка
В мире происходят тектонические изменения, которые требуют определенной адаптации от ООН. Такое заявление сделал в беседе с RT Arabic пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очевидно, что сейчас в мире происходят драматические тектонические изменения. И они требуют определенной адаптации ООН и Совета безопасности», — сказал он.
Песков добавил, что многие страны поддерживают происходящие изменения и считают, что Совбез должен быть «более инклюзивным» во всех сферах, а международные отношения основываться на «взаимном уважении и международном праве, а не правилах, придуманных одной из сторон и нарушаемых, когда ей захочется». Он отметил, что данной позиции, в том числе, придерживаются Россия и Китай, которые рассматривают ее в качестве основы укрепления отношений между государствами во всех областях.
При этом Песков подчеркнул, что на международной арене ООН «остается главным органом», которому в настоящее время нет альтернативы.