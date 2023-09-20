Путин: российские артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией

Путин заявил, что русское искусство и артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией
Русское искусство и артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией, попыткой их "отменить", констатировал президент РФ Владимир Путин, открывая заседание попечительского совета Мариинского театра.
"Русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками отменить и нашу историю, и музыку, и балет, и театр, литературу, живопись, наши достижения в этой сфере", - посетовал Путин.