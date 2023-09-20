Песков предупредил о происходящих в мире тектонических изменениях

В мире происходят тектонические изменения. Организация Объединенных наций (ООН) должна к ним адаптироваться. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , передает RT Arabic .

«Очевидно, что сейчас в мире происходят драматические тектонические изменения. Изменения идут, это требует определенной адаптации ООН, в первую очередь основного органа — Совета безопасности», — сказал он.

При этом Песков обратил внимание, что во всем мире происходят конфликты, международное право попрано, экономические отношения, система бреттон-вудских отношений де-факто разрушается. По его словам, в текущих условиях создать взамен ООН другую подобную международную систему невозможно. В связи с этим Песков призвал совершенствовать и развивать уже существующую организацию.