Песков заявил, что ООН остается главным органом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, альтернативы ООН сейчас нет, поэтому рано говорить о создании нового мирового порядка. Такое мнение он высказал в интервью каналу RT.
"Нет, с моей точки зрения пока нет, пока преждевременно об этом говорить [о создании нового мирового порядка]. Все равно главный орган - это Организация Объединенных Наций, другого у нас нет", - сказал представитель Кремля.
По мнению Пескова, в нынешней ситуации, когда весь мир изобилует конфликтами, когда международное право попрано, и привычная экономическая система разрушается, говорить о создании другого миропорядка невозможно.
"Не думаю, это просто невозможно. Мы не сможем договориться", - подчеркнул он.
Поэтому, по словам пресс-секретаря российского лидера, все должны быть заинтересованы в том, чтобы развивать и совершенствовать механизмы ООН.