В МИД назвали причины возможного обострения обстановки с НАТО

Ранее в министерстве назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к войне с Россией. Североатлантический альянс проведет крупнейшие со времен холодной войны учения «Стойкий защитник» весной 2024 года. Учения состоятся в Германии, Польше и странах Балтии. На учениях пройдут от 500 до 700 воздушных боевых вылетов, также будут задействованы более 50 кораблей и примерно 41 тысяча военнослужащих.