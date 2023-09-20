Путин оценил значение прошлого визита Си Цзиньпина в Россию

«Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу», — заявил политик в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И.