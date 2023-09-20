Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы делают все для защиты населения Карабаха, а власти РФ находятся в постоянном контакте со всеми сторонами конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию в Нагорном Карабахе Путин прокомментировал во время встречи с главой МИД Китая Ван И.

«Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все, чтобы защитить мирное население», - подчеркнул российский президент.

Он рассказал, что власти РФ находятся в постоянном контакте с Ереваном, Степанакертом и Баку.

Путин выразил надежду, что удастся добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения.

В МИД Азербайджана назвали единственным способом достижения мира в регионе полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха и «роспуск режима» в Карабахе. В Армении заявили, что армянских военных на территории Карабаха нет, и назвали обвинения со стороны Азербайджана ложью.