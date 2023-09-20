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Путин надеется, что ситуацию вокруг Карабаха удастся перевести в мирное русло

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха удастся перевести в мирное русло.

Путин высказался о ситуации вокруг Карабаха
© РИА Новости

На встрече с главой МИД КНР Ван И он отметил, что в основном пункте базирования российских миротворцев свыше 2 000 гражданских лиц, из которых более тысячи детей.

"Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта и властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло", - подчеркнул президент РФ.