Экс-депутат Кастюкевич стал сенатором от Херсонской области

"Какие задачи перед сенатором стоят? Если вчера-позавчера это была работа, связанная с гуманитарной миссией, которая началась с марта 2022 года, <...> сейчас основной задачей для меня и коллег многих, <...> с учетом того, что решение принято единогласно, <...> является, конечно, формирование, продвижение, исполнение народной программы партии "Единая Россия". Именно в народную программу партии зашли все пожелания жителей, заложен путь развития Херсонской области. И это решение тех вопросов насущных, которые ставят жители", - сказал Кастюкевич после назначения.