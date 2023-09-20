Путин начал встречу с главой МИД Китая Ван И
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце проводит встречу в Стрельне с главой МИД Китая Ван И.
Китайский дипломат прибыл в Москву с четырехдневным визитом 18 сентября. Это его первая поездка в Россию после возвращения на должность главы МИД КНР.
Он прилетел в российскую столицу после Мальты, где у него состоялись переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Официальной целью его поездки МИД КНР назвал обмен мнениями по вопросам, затрагивающим стратегические интересы безопасности России и Китая. Ван И принял участие в 18-х по счету стратегических консультациях в рамках механизма ежегодных встреч с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым. Кроме того, Ван И провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.