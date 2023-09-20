Путин начал встречу с главой МИД Китая Ван И

Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце проводит встречу в Стрельне с главой МИД Китая Ван И.

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Китайский дипломат прибыл в Москву с четырехдневным визитом 18 сентября. Это его первая поездка в Россию после возвращения на должность главы МИД КНР.

Он прилетел в российскую столицу после Мальты, где у него состоялись переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.