В Кремле прокомментировали информацию о договоренности по прекращению огня в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что при посредничестве командования миротворческого контингента РФ, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.

Он указал, что не владеет деталями.

«Не могу точно подтвердить», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев.

Как стало известно, стороны договорились о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха.

До этого непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.