Захарова ответила на обвинения Польши о причастности России к миграционному кризису

«Кто бы мог подумать, куда дотянулись наши щупальца... Логично предположить, что единственное, за что можно зацепиться..., говоря о кризисе в Европе, – это, наверное, ситуация вокруг Украины. Не поверите, польский представитель говорит, что это миграция с Африканского континента нами спровоцирована. Это якобы Россия так неправильно себя ведет в очередной раз, что люди с Африканского континента, из разных стран Центральной и Северной Африки, находят путь и через Средиземное море добираются до Евросоюза. В этой же самой парадигме живет Польша, которая поддерживает мифологему США, что из-за России в мире наступает голод, потому что без украинского зерна нечего есть, и при этом запрещает транзит украинского зерна», – отметила Захарова.