Захарова ответила на обвинения Польши о причастности России к миграционному кризису
Заявления Польши о том, что Россия «причастна» к миграционному кризису на итальянском острове Лампедуза являются необоснованными. Они соответствует парадигме, в которой живет Польша. Об этом рассказала в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик возложил на Россию ответственность за миграционный кризис на Лампедузе. По его словам, задача Москвы – «дестабилизировать ситуацию».
«Кто бы мог подумать, куда дотянулись наши щупальца... Логично предположить, что единственное, за что можно зацепиться..., говоря о кризисе в Европе, – это, наверное, ситуация вокруг Украины. Не поверите, польский представитель говорит, что это миграция с Африканского континента нами спровоцирована. Это якобы Россия так неправильно себя ведет в очередной раз, что люди с Африканского континента, из разных стран Центральной и Северной Африки, находят путь и через Средиземное море добираются до Евросоюза. В этой же самой парадигме живет Польша, которая поддерживает мифологему США, что из-за России в мире наступает голод, потому что без украинского зерна нечего есть, и при этом запрещает транзит украинского зерна», – отметила Захарова.
Проблемы Африки связаны не с Россией, указала она. Множество столетий Африканский континент эксплуатировался, был объектом работорговли, выкачки ресурсов. При этом колонизаторы проводили государственные границы по линейке, по населенным пунктам, по социальным группам. Также они вмешивались во внутренние дела страна после деколонизации.
Волны миграции в Евросоюз были спровоцированы самим Западом, считает дипломат. Она добавила, что люди, бегущие из Ливии, Ирака, Сирии, Йемена являются беженцами, но не мигрантами.