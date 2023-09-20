Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не принимает упреки Армении по действиям российских миротворцев в Нагорном Карабахе в свой адрес, они беспочвенны. Об этом сообщает ТАСС.

Песков добавил, что де-юре действия Баку в Карабахе законны, поскольку происходят на территории Азербайджана. Контакты РФ и Азербайджана продолжаются на рабочем уровне, при необходимости может состояться разговор президента России Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Также согласовываются сроки телефонного разговора Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

При этом представитель Кремля не стал комментировать сообщения СМИ о том, что в Нагорном Карабахе достигнуто решение о прекращении огня.

Напомним, что 19 сентября власти Азербайджана заявили о начале в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий», которые направлены на восстановление конституционного строя. В свою очередь, власти Армении обвинили Азербайджан в начале «этнической чистки».