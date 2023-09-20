Памфилова оценила стандарты российской избирательной системы

Стандарты российской избирательной системы - самые высокие в мире. Такое мнение высказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 30-летию избирательной системы России.

"Стандарты и требования избирательной системы у нас самые точные, мы проверяли - аналогов нет", - заявила председатель.

Она отметила, что за последний годы Центризбирком опробовал "много инноваций", которые сейчас применяются на выборах разного уровня.

"Это и механизм "Мобильный избиратель", и дистанционное электронное голосование, и цифровые сервисы, и QR-кодирование, видеонаблюдение, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), и многое-многое другое", - сказала Памфилова.