Косачев назвал обострение ситуации в Карабахе следствием вмешательства Запада

"Но ведь кому как ни Байдену должно быть известно, что миру препятствуют исключительно США и их союзники по НАТО, сначала не предотвратившие эскалацию, а затем и вытолкнувшие Украину на передовые линии фронта в защиту собственных интересов. Или как шли и чьей волей были прерваны мирные переговоры России с Украиной весной прошлого года? И не его ли госсекретарь со всех возможных и невозможных трибун от имени Украины заявляет об условиях мирных переговоров и их возможных сроках?" - напомнил политик.