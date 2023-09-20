В МИД РФ согласились с выводами Дуды об Украине

«Никогда я не была так согласна с Дудой, как после этого заявления. Все так и есть. Не хватает небольшого, но очень важного уточнения. «На глубину» Украину помогала скидывать в том числе и официальная Варшава, регулярно участвовавшая в смене режимов в этой стране. А чтобы украинский сосед уже точно не всплыл, все НАТО, включая сердобольных польских властей, привязывают к его ногам что потяжелее: снаряды, дроны, танки», — написала Захарова.