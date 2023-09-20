МИД России обратился к сторонам карабахского конфликта

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны немедленно остановить боевые действия и прекратить кровопролитие. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД России.

«В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения», - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД России также обратили внимание на то, что на урегулирование конфликта «кардинально повлияло признание Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана».

«Это изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента (РМК)», - заметили в ведомстве.

По данным МИД России, с момента своего размещения в регионе российские миротворцы добросовестно выполняли задачи по поддержанию режима прекращения огня, координировали усилия по улучшению гуманитарной ситуации, содействовали контактам Еревана, Баку и Степанакерта.

В настоящее время российский контингент поддерживает гражданское население, оказывая медицинскую помощь и проводя эвакуации, пояснили в министерстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали стороны конфликта «безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов», остановить применение оружия и «сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха».

19 сентября власти Азербайджана заявили о начале в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий», которые направлены на восстановление конституционного строя. В свою очередь, власти Армении заявили, что в Карабахе нет армянских военных подразделений, и обвинили Азербайджан в начале «этнической чистки».