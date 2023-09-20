Стало известно о намеке Путина Южной Корее насчет Украины

Глава России Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине. Об этом заявил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в беседе с газетой Korea Times

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По его словам, российский президент дал понять, что если Сеул будет оказывать военную помощь Киеву, то Москва, в свою очередь, предложит Пхеньяну сотрудничество в ядерной отрасли.

«Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий», — отметил Ланьков.

Ранее международное агентство Associated Press (AP) предположило, что Ким Чен Ын рассчитывает получить от России военные технологии.