Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Руководитель внешнеполитического ведомства возглавляет делегацию от нашей страны.

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Самолет Сергея Лаврова добрался до США в облет недружественных стран по северному пути, сообщает ТАСС. Отмечается, что на это ушло 11 часов 40 минут.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ будет на заседании Совета Безопасности, где может выступить Владимир Зеленский. Оно состоится сегодня.