Россия призвала конфликтующие в Карабахе стороны остановить кровопролитие

Россия призвала конфликтующие в Нагорном Карабахе стороны прекратить боевые действия. Об этом МИД РФ.

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Внешнеполитическое ведомство указало на необходимость остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских лиц. Также МИД заявил о важности безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов.

Ранее Азербайджан сообщил о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе для «разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении» с обозначенных территорий. Баку со своей стороны также закрыл для Армении воздушное пространство страны.

После этого с призывом немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе выступило командование российских миротворцев. Также Минобороны призвало Армению и Азербайджан начать переговоры.

В сентябре президент России Владимир Путин напомнил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Российский лидер подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — заключил Путин.