Посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выразил мнение, что речь Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН подтверждает: Украина могла бы привести мир к ядерной катастрофе при наличии у нее соответствующего оружия. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.

По словам Мирошника, после напоминания Зеленского о ядерном оружии на площадке ГА ООН мир «тихим вздохом» поблагодарил предшественников за то, что Украину вовремя лишили ядерного военного потенциала.

Дипломат считает, что после выступления Зеленского ни у кого не осталось сомнений, что он сдержал бы обещание не использовать ядерное оружие. «Не будь Будапештского меморандума и передачи Киевом ядерного оружия России, мир сегодня стоял бы либо на грани ядерной катастрофы, либо уже сожалел о ее последствиях», — отметил Мирошник.

Выступление Зеленского в целом дипломат назвал «набором лживых пропагандистских штампов, повторенных уже сотни раз и многократно опровергнутых».