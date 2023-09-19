В МИД РФ оценили речь Зеленского в ООН

Речь президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН подтверждает, что Киев мог бы привести мир к ядерной катастрофе при наличии соответствующего оружия. Такое мнение выразил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"После напоминания Зеленского о ядерном оружии на площадке ГА ООН мир тихим вздохом поблагодарил предшественников за то, что Украину вовремя лишили ядерного военного потенциала", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

По словам Мирошника, после выступления Зеленского вряд ли у кого-то возникли сомнения, что украинский лидер сдержал бы обещание не использовать ядерное оружие.

"Не будь Будапештского меморандума и передачи Киевом ядерного оружия России, мир сегодня стоял бы либо на грани ядерной катастрофы, либо уже сожалел о ее последствиях", - отметил он.

В целом в выступлении Зеленского, по словам дипломата, "был набор лживых пропагандистских штампов, повторенных уже сотни раз и многократно опровергнутых", которые "не сильно воодушевили "цивилизованное сообщество".

Ранее Зеленский выступил на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он среди прочего обвинил страны ЕС, ограничившие поставки украинского зерна, в том, что они превращают этот вопрос в триллер и этим якобы помогают России. На выступлении Зеленского присутствовал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.