Цеков назвал отличие Украины от Белоруссии и Казахстана
В отличие от Украины Белоруссия и Казахстан являются суверенными государствами, самостоятельно определяющими внешнюю и внутреннюю политику. Об этом заявил РИА Новости член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков 19 сентября, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН, заявил, что Россия «почти проглотила Белоруссию» и угрожает Казахстану и прибалтийским странам.
«Зеленский рассказывает небылицы. В отличие от Украины Белоруссия и Казахстан являются суверенными государствами, самостоятельно определяющими свою внешнюю и внутреннюю политику, без какого бы то ни было влияния извне», — сказал Цеков.
Он добавил, что США не только поглотили Украину, но и «растерзали» ее вместе со странами Евросоюза.
Цеков считает, что Зеленский заинтересован в продолжении боевых действий, поскольку «оказался большим любителем денег и понял, что на военном конфликте можно заработать».