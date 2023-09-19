Посольство России направило ноту в МИД Армении

Посольство России в Ереване направило ноту в МИД Армении на фоне блокировки здания дипмиссии демонстрантами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

Дипломаты пояснили, что в социальных сетях появились призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении.

После их появления, уточнили в пресс-службе, здание диппредставительства было заблокировано частично, а затем полностью.

Таким образом, нормальное функционирование миссии было нарушено, заметили в посольстве. С тем, чтобы восстановить его, в МИД Армении была направлена нота с призывом принять меры к разрешению ситуации.

Напомним, что в Нагорном Карабахе снова вспыхнули военные действия. На фоне этого в Ереване начались антиправительственные демонстрации. Протестующие критикуют премьер-министра страны Никола Пашиняна за ошибки во внутренней и внешней политики.