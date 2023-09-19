Посольство России оценило отношение протестующих в Ереване к россиянам

Протестующие в Ереване не проявляют выраженную агрессию по отношению к россиянам. Об этом России в Армении Александр Гучков в эфире телеканала «Соловьев Live».
При этом он отметил, что ситуация в связи с акциями протеста на фоне обострения в Нагорном Карабахе остается напряженной.
«Но, справедливости ради, стоит отметить, что какой-то неприкрытой, выраженной агрессии пока не заметно со стороны протестующих», — уточнил дипломат.
Он также заявил о своей вере в сохранение дружественных отношений между Арменией и Россией. По словам Гучкова, народы этих стран связывает многовековая история и «плотная сеть различных контактов», которые вряд ли можно разорвать в один вечер.
Ранее протестующие в Ереване заблокировали российское посольство. После этого дипмиссия потребовала восстановить нормальную работу.
Протесты в столице Армении начались во вторник, 19 сентября. Демонстранты потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в предательстве. Помимо этого, они призвали власти отказаться от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана.