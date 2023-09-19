Посольство России оценило отношение протестующих в Ереване к россиянам

Протестующие в Ереване не проявляют выраженную агрессию по отношению к россиянам. Об этом России в Армении Александр Гучков в эфире телеканала «Соловьев Live».

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При этом он отметил, что ситуация в связи с акциями протеста на фоне обострения в Нагорном Карабахе остается напряженной.

«Но, справедливости ради, стоит отметить, что какой-то неприкрытой, выраженной агрессии пока не заметно со стороны протестующих», — уточнил дипломат.

Он также заявил о своей вере в сохранение дружественных отношений между Арменией и Россией. По словам Гучкова, народы этих стран связывает многовековая история и «плотная сеть различных контактов», которые вряд ли можно разорвать в один вечер.

Ранее протестующие в Ереване заблокировали российское посольство. После этого дипмиссия потребовала восстановить нормальную работу.