Генконсул России в Гонконге покинул свой пост

Генеральный консул РФ в Гонконге Игорь Сагитов покинул свой пост. Об этом говорится в сообщении на странице генерального консульства в Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отмечается в заявлении диппредставительства, по сложившейся протокольной практике Сагитов перед завершением своей работы провел встречи с главным секретарем (второй по значимости пост) администрации Гонконга Эриком Цаном и заместителем комиссара МИД КНР в этом специальном административном районе Пань Юньдуном.