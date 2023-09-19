Путин провел заседание ВПК: главное

По словам Путина, оборонно-промышленный комплекс РФ активно наращивает производство, чтобы обеспечить потребности СВО, которые являются стратегической задачей сейчас. На этом фоне он призвал уточнить данные проекта новой госпрограммы на 2025-2034 годы, указав на ряд нерешенных финансовых вопросов. Путин добавил, что ее системная реализация позволяет совершенствовать технический и боевой потенциал всех силовых структур страны. Отдельно президент РФ отметил, что в 2023 году предприятия ОПК смогли сохранить стабильный темп работы и даже увеличить выпуск по некоторым направлениям, в том числе вдвое выросло производство бронетехники и втрое — особо востребованных средств поражения. Несмотря на этом Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО, а также активнее развивать мощности, внедрять передовые технологии и уделять внимание качеству военной продукции.