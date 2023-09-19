МИД РФ прокомментировал ситуацию вокруг киргизско-таджикского пограничного урегулирования

"В Москве внимательно следят за развитием ситуации в связи с обострившейся взаимной риторикой между Бишкеком и Душанбе относительно имеющихся противоречий в сфере пограничного размежевания, - указали в министерстве. - Призываем друзей и союзников воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы".