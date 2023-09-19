Кадыров обвинил мировое сообщество в безразличии к трагедии в Ливии
По его мнению, США вместе с Североатлантическим альянсом погрузили эту страну в «хаос и разруху» двенадцать лет назад.
Об этом глава Чечни написал в своём Telegram-канале. Рамзан Кадыров отметил, что всё это время Ливия не развивалась, а её инфраструктура, которая необходима на случай природных стихий, оказалась в аварийном состоянии.
К наводнениям на востоке Ливии привёл циклон «Даниэль». Число жертв превысило 11 тысяч, в списке пропавших без вести значатся 20 тысяч человек. Россия направила в арабскую республику гуманитарную помощь и спасателей.