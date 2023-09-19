Реакция Кремля на эскалацию в Карабахе: главное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько заявлений о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков заявил, что Кремль пока не контактировал с Арменией на высшем уровне, однако российские военные находятся в контакте с армянской и азербайджанской сторонами.

«Наши военные в первую очередь, а также по другим каналам мы находимся в контактах как с армянской стороной, так и с азербайджанской сторонами», – заявил он.

При этом пресс-секретарь также уточнил, что перспектива проведения переговоров на высшем уровне между Россией и Арменией сохраняется.

«В первую очередь контакты сейчас осуществляются по линии наших военных, по линии других ведомств. Согласуется также общение и на более высоком уровне. По мере того, как будут достигнуты окончательные договоренности, мы будем вас незамедлительно информировать, в том числе о возможных контактах на высшем уровне», – уточнил Песков.

По его словам, в данный момент российские военные предпринимают попытки остановить боевые действия и вернуть стороны к переговорам.

«Прежде всего, конечно же, наши военные сейчас работают с тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло, для этого единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности», – заявил Песков.

Продолжая эту тему пресс-секретарь подчеркнул, что приоритетной задачей для Москвы является призвать Ереван и Баку отказаться от силовых методов урегулирования ситуации.

«Главное – это убедить, убедить и Ереван, и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров», – добавил он.

При этом Песков также заявил, что в Москву не поступала информация о потенциальной угрозе российским миротворцам в Карабахе.

«Они находятся в непосредственном контакте со сторонами, наши военные. Собственно это и является сейчас их главной ролью. Вообще контакты главным образом идут по линии военных. Пока мы не располагаем какой-либо информацией о том, что что-то произошло угрожающее жизни наших миротворцев, конечно же, для нас это является ещё одним важным приоритетом», – заявил он.

Помимо этого Песков также добавил, что Азербайджан должен предпринять всё необходимое для обеспечения безопасности мирного населения Армении.

«Первое для нас на фоне военной операции, которую проводят вооруженные силы Азербайджана – это обеспечение безопасности мирного населения Карабаха, речь, конечно же, идет об армянском населении. Для этого должны быть предприняты все необходимые меры», – подчеркнул пресс-секретарь.

Во время общения с журналистами Песков также ответил на вопрос о том, пришла ли очередь США урегулировать ситуацию в Карабахе.

«Тут не должно быть никакой очереди, нужны конкретные усилия на основе правовой базы», – считает он.