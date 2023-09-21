В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. В Кремле отметили, что глава российского государства приветствовал договоренность о прекращении боевых действий и проведение переговоров между конфликтующими сторонами.

Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков, — также отметил Путин.

Также Москва выразила надежду на то, что в дальнейшем ситуация в Карабахе будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует общаться с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. При необходимости разговор может быть запланирован, однако пока что стороны не считают это нужным, отметил представитель Кремля.