В МИД объяснили «предельную сложность» маршрута спецрейса Лаврова на ГА ООН

Маршрут спецрейса Лаврова на ГА ООН назвали «предельно сложным»
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что маршрут спецрейса министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на сессию Генассамблеи ООН в в Нью-Йорке был «предельно сложным». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Рябкова, маршрут главы российского МИД пришлось увеличить из-за закрытия воздушного пространства некоторыми странами Запада.
«Из-за закрытия западными странами своего воздушного пространства маршрут движения предельно сложный – и по времени, и по расстоянию», – заявил он.
Рябков также добавил, что в этот раз США вовремя выдали разрешение на полёт спецрейса Лаврова, хотя в последнее время Белый дом «максимально затрудняет» деятельность российской дипломатии в ООН.
«Вашингтон продолжает делать максимум, чтобы затруднить деятельность российской дипломатии в ООН, используя в качестве рычага введенные против России незаконные санкции. Хотя в этот раз, возможно, из опасений наших ответных мер, журналисты из пула Лаврова успели получить визы до отлета всей делегации, а разрешение на пролет спецрейса министерства было предоставлено вовремя», – рассказал он.
19 сентября в Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН. Делегацию от России возглавляет Сергей Лавров.