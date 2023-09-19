В МИД объяснили «предельную сложность» маршрута спецрейса Лаврова на ГА ООН

«Вашингтон продолжает делать максимум, чтобы затруднить деятельность российской дипломатии в ООН, используя в качестве рычага введенные против России незаконные санкции. Хотя в этот раз, возможно, из опасений наших ответных мер, журналисты из пула Лаврова успели получить визы до отлета всей делегации, а разрешение на пролет спецрейса министерства было предоставлено вовремя», – рассказал он.