Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию в The New York Times (NYT), авторы которой обвинили Киев в нанесении удара по Константиновке, в результате которого погибло по меньшей мере 16 человек. В своем Telegram-канале она назвала статью сенсационной и заявила, что украинские власти продолжают бомбить собственные города.

Вчера The New York Times опубликовала поистине сенсационное для уровня нынешних американских медиа расследование. « Украина бомбит собственные города». Для меня меня в нем лишние только кавычки. Потому что киевский режим это делал всегда. И продолжает, — написала Захарова.

Она отмечается, авторы расследования приходят к выводу, что удар был результатом ошибки украинской ракеты ПВО, выпущенной из пусковой установки «Бук». При этом президент Украины Владимир Зеленский и ряд СМИ обвинили в этом Россию.

По меньшей мере 16 украинцев в Константиновке погибли от взрыва ракеты 9М38, выпущенной из «Бука» 6 сентября. Того самого класса ПВО-установок, что фигурировали в инциденте с малайзийским «Боингом» в 2014 году, — обращает внимание представитель российского МИД.

Ранее статью прокомментировали и в российской Госдуме. По словам первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, западные СМИ начинают проявлять определенную свободу слова, которой у них не было много лет, чтобы сместить демократов перед выборами в США. По мнению парламентария, если таких СМИ станет больше, то это начнет влиять на общественность, люди выйдут на улицы с требованием прекратить вооружать Украину.