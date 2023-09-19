Медведев на фоне обострения в Карабахе припомнил "коллеге" заигрывания с НАТО

"Я ответил то, что должен: "Судить будем не по биографии, а по поступкам". Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками", - написал зампред Совбеза. И заключил: "Догадайтесь, какая судьба его ждет".