Рябков заявил, что США не обращались к РФ по поводу контактов на ГА ООН

"График визита министра [иностранных дел РФ Сергея Лаврова] в Нью-Йорк крайне насыщенный. Двусторонний контакт с американской стороной не предполагается, а с учетом взятого Вашингтоном курса - не видим в нем добавленной стоимости. Тем более что к нам обращений на этот счет не поступало", - сказал он.