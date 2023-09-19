Рябков заявил, что США не обращались к РФ по поводу контактов на ГА ООН
США не обращались к России по поводу контактов на Генассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке, Москва не видит в этом добавленной стоимости. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"График визита министра [иностранных дел РФ Сергея Лаврова] в Нью-Йорк крайне насыщенный. Двусторонний контакт с американской стороной не предполагается, а с учетом взятого Вашингтоном курса - не видим в нем добавленной стоимости. Тем более что к нам обращений на этот счет не поступало", - сказал он.
О повестке Вашингтона
Администрация президента США Джо Байдена "озабочена" пиаром с трибуны ООН политики Киева с прицелом на предстоящие в США выборы, считает замглавы МИД РФ.
"Сама же администрация Джо Байдена больше озабочена пиаром с трибуны ООН украинской политики и главы режима в Киеве [Владимира Зеленского] с прицелом на предстоящие выборы в США в будущем году", - сказал он.
О получении виз США
США предельно усложнили выдачу виз представителям России на мероприятия Генассамблеи ООН, в итоге не все члены делегации получили разрешения на въезд, заявил Рябков.
"Американская сторона предельно усложнила выдачу виз членам российской делегации, участвующей в мероприятиях Генассамблеи, вновь затянув до последнего момента. В итоге, как уже стало дурной традицией, разрешения на въезд по ооновской линии, которые США обязаны предоставлять согласно взятым на себя обязательствам, получили не все российские представители. В их числе - член официальной делегации, заместитель председателя Государственной Думы Леонид Слуцкий и некоторые руководители подразделений МИД по произвольному усмотрению госдепартамента", - сказал Рябков.