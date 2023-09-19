Рябков назвал предельно сложным маршрут борта Лаврова на ГА ООН

Маршрут министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН предельно сложен по времени и расстоянию из-за закрытия западными странами воздушного пространства. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.