Рябков назвал предельно сложным маршрут борта Лаврова на ГА ООН
Маршрут министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН предельно сложен по времени и расстоянию из-за закрытия западными странами воздушного пространства. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Из-за закрытия западными странами своего воздушного пространства маршрут движения предельно сложный - и по времени, и по расстоянию", - отметил дипломат.
РФ вовремя получила разрешение на пролет спецрейса Лаврова в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, отметил Рябков.