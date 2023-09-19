Российский дипломат прокомментировал обвинения РФ в нарушении санкций ООН

Посол РФ в Северной Корее Андрей Кулик назвал безосновательными обвинения РФ в военном сотрудничестве с КНДР в обход санкций ООН . С таким заявлением он обратился к первому заместителю министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжину, передает ТАСС.

12 сентября Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию. На следующий день на космодроме Восточный он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Как рассказали в Кремле по итогам переговоров, Путин подарил северокорейскому лидеру перчатку от космического скафандра.