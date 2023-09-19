Захарова сообщила, когда Баку предупредил Москву об «операции» в Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слухи о том, что Азербайджан якобы заранее предупредил РФ о начале «операции» в Нагорном Карабахе. Об этом она заявила в Telegram-канале.

По словам Захаровой, в ряде СМИ распространяются сведения о том, что Баку заранее уведомил Москву о планах начать боевые действия в Карабахе. Они не соответствуют действительности, подчеркнула она.

«Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — написала представитель ведомства.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. В Минобороны Азербайджана утверждают, что в рамках операции «выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура».