«Судьба Иуды»: Симоньян обвинила Пашиняна в сдаче «армянской святыни»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и правительство страны своими действиями «сдали армянскую святыню», заявила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По ее мнению, ситуацию, сложившуюся в Карабахе, можно назвать трагичной, безнадежной и предсказуемой.

Трагично, безнадежно и — предсказуемо. Власти Армении собственноручно сдали армянскую святыню. Осталось объявить, что не было геноцида армян, и миссия Пашиняна на этой земле будет исполнена. Незавидна судьба Иуды, — написала Симоньян.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Карабахе во вторник, 19 сентября. Основной ее целью является восстановление конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская армия будет наносить удары исключительно по военным объектам, гражданские и инфраструктурные объекты не атакуются. О начале антитеррористических мероприятий в Карабахе проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.