Госдума приняла закон об установлении Дня воссоединения с новыми регионами

Государственная Дума приняла в первом чтении и в целом закон об установлении Дня воссоединения России с четырьмя новыми регионами. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», праздник предлагается отмечать 30 сентября.

Документ об установлении Дня воссоединения России с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также с Херсонской и Запорожской областями 12 сентября в нижнюю палату парламента внес президент Владимир Путин.