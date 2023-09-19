МИД РФ пообещал ответить на удаление публикаций с международных платформ

"Потом <...> не надо задавать вопрос - а что не так с американскими, еэсовскими или британскими журналистами, которые почему-то не могут оперативно получить аккредитацию, визу и так далее. С ними все нормально, ненормально с теми, кто занимается подобными манипуляциями, - отметила Захарова. - Нормальные журналисты работают как журналисты, а те, кто занимается информационными войнами, делают все для искажения информационного пространства".